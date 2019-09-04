Ашхабад, , 15:59 — REGNUM Туркменские спортсмены завоевали 4 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медали на Всемирном фестивале боевых искусств, проходящем в южнокорейском городе Чонджу, пишет «Turkmenportal».

На соревнованиях по казахской борьбе кураш второе место досталось Зарине Абдырахмановой, Розымырату Медову и Назару Дурдыеву. Третье место в этой дисциплине смогла отстоять Джамал Овлякулыева.

В классической разновидности борьбы кураш серебряные медали завоевали Гульшат Насырова и Динара Халлыева, а «бронза» досталась Марии Лоховой.

Ранее туркменские спортсмены отличились в ходе соревнований по джиу-джитсу. В этой дисциплине Вероника Рус и Джелилмухаммед Ходжамурадов заняли высшую ступень пьедестала почета, а Вячеслав Ишханян взял серебряную медаль, передает «Туркменистан. Золотой век».

Также две серебряные медали на соревнованиях по курашу завоевали Шамухаммет Курбанов и Мухаммет Темиров.

А на турнире по борьбе алыш смогли в наилучшем виде проявить себя Лачын Бадаглыева и Аннамырат Мырадов, завоевавшие «золото», а также Анна Дмитриева, добавившая в актив сборной Туркмении бронзовую медаль.