Валенсия, Испания, , 16:00 — REGNUM Российский хавбек футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев попал в заявку команды на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает 4 сентября пресс-служба «Валенсии».

При этом в настоящее время 28-летний российский футболист находится в расположении сборной России по футболу, которая проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.

Отметим, в минувшем сезоне Денис Черышев сыграл в составе клуба в трех матчах Лиги чемпионов.

Напомним, клуб «Валенсия» получил путевку в турнир Лиги чемпионов УЕФА по итогам чемпионата Испании минувшего сезона, финишировав на четвертом месте. На групповом этапе турнира «Валенсия» сыграет с «Лиллем», амстердамским «Аяксом» и лондонским «Челси».