Москва, , 15:43 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) подверг московский футбольный клуб «Спартак» штрафу в размере 425 тысяч рублей по итогам матча восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургской командой «Зенит», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По словам Григорьянца, приводимым ТАСС, московский клуб оштрафован на 190 тысяч рублей за использование его фанатами пиротехнических изделий; ещё на 60 тысяч за то, что фанаты «красно-белых» скандировали выражения оскорбительного содержания; ещё на 75 тысяч рублей — штраф за неправомерные действия зрителей, вывесивших несогласованные баннеры, и последние 100 тысяч рублей — за баннеры оскорбительного содержания, использованные фанатами «Спартака».

При этом клуб «Зенит» также оштрафован: «За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» на 50 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 90 тысяч», — заявил Артур Григорьянц.

Отметим, встреча между клубами «Зенит» и «Спартак» в рамках восьмого тура состоялась 1 сентября и закончилась победой санкт-петербургской команды со счетом 1:0.