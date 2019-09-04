Турин, Италия, , 14:32 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» намеревается во время зимнего трансферного окна заполучить в свой состав хорватского полузащитника команды «Барселона» Ивана Ракитича, утверждает 4 сентября Tuttosport со ссылкой на свой источник.

По информации источника, туринская команда не смогла договориться с каталонской командой о трансфере 31-летнего игрока этим летом. Предложенный ею «Барселоне» немецкий хавбек Имре Джан не устраивал каталонский клуб, а с нападающим Федерико Бернардески, которого хотели бы получить взамен Ракитича в «Барселоне», не готовы были расстаться сами туринцы.

Отметим, в нынешнем сезоне Иван Ракитич сыграл в составе «Барселоны» только один матч и не отметился в нем никакими результативными действиями. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.