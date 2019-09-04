Лондон, , 14:03 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» конголезского происхождения Аарон Ван-Бисскака травмировал спину на тренировке мужской сборной Англии по футболу и поэтому вернулся в свой клуб, сообщает 4 сентября The Telegraph.

21-летний игрок был вызван на тренировки сборной после того, как впечатляюще начал сезон в английской Премьер-лиги (АПЛ) и должен был выступать за сборную в отборочных матчах европейского первенства 2020 года с командами Косово и Болгарии.

При этом главный тренер сборной Англии Гарет Сатугейт заявил, что экстренная замена футболисту не потребуется и вызывать для этого в срочном порядке из «Манчестер Сити» защитника Кайла Уокера не потребуется, так как её смогут закрыть, уже играющие в сборной, защитники Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» и Киран Триппьер из мадридского «Атлетико».

Отметим, матчи отборочного тура чемпионата Европы 2020 года сборной Англии с командами Болгарии и Косова состоятся соответственно 7 и 10 сентября.