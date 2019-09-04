Париж, , 13:51 — REGNUM Бывший игрок, тренер и спортивный директор футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес подверг критике нынешнее руководство клуба за продажу молодых и талантливых игроков. Его мнение по этому поводу приводит 4 сентября Le Figaro.

По словам Фернандеса, ему грустно оттого, что другие клубы проводят работу с молодыми игроками.

«Мы же избавляемся от молодежи, она нам не нужна. Что это за политика? Я ничего не понимаю», — заявил бывший спортивный директор «ПСЖ».

Также Луис Фернандес считает, что с проданными клубом игроками можно было играть в Лиге чемпионов и приводит в качестве примера то, что после продаж молодых футболистов у «ПСЖ» нет своих вратарей и команда вынуждена брать у лондонского «Челси» в аренду польского голкипера в качестве третьего вратаря.

Кроме этого, бывший спортивный директор парижской команды посетовал на разногласия с прошлым руководством «ПСЖ» и на то, что его не слышит руководство нынешнее.

«Поражает, как в «ПСЖ» поступают со своей молодёжью», — заключил Луис Фернандес.

Напомним, во время летнего трансферного окна клуб «ПСЖ» продал нескольких своих воспитанников в другие команды на общую сумму 63,4 млн евро.