Москва, , 12:58 — REGNUM Спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ») рассмотрен эпизод матча регулярного чемпионата лиги между клубами «Салават Юлаев» и «Куньлунь», состоявшегося 3 сентября. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба КХЛ.

По итогам рассмотрения комитетом было принято решение «оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Алексея Семёнова по п.3.4. («Признан зачинщиком драки») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ». Также игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Кроем этого, было принято решение оставить без изменений наказание второму частнику драки — канадскому нападающему «Куньлунь» Гарету Ханту.

Напомним, на 7-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ между командами «Салават Юлаев» и «Куньлунь» канадский форвард Гарет Хант применил силовой прием против защитника уфимской команды Павла Коледова, после чего защитник Алексей Семёнов вступился за одноклубника и подрался с канадцем. В результате инцидента Семёнов получил малый, большой и дисциплинарный штраф, а Гарет Хант — большой штраф.