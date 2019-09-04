Москва, , 12:44 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» назвал на своем официальном сайте цены на билеты на свои домашние матчи в рамках турнира Лиги чемпионов.

Согласно этим данным, стоимость билетов на домашние матчи «Локомотива» в Лиге чемпионом составит от 2,900 рублей до 65 тысяч рублей за один билет, в зависимости от места на трибунах.

Также сообщается, что виду того, что спрос на билеты матчей Лиги чемпионов многократно превышает вместимость домашней арены «Локомотива «Сапсан-Арены», клуб вынужден ввести ограничение на их покупку.

«Каждый владелец абонемента сможет приобрести два пакета на матчи группового этапа», — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Кроме этого отмечается, что «пакеты билетов в Семейный сектор, VIP, «Северный экспресс» и Diamond будут доступны только болельщикам с абонементами в эти секторы».

Продажа билетов начнется 9 сентября в 11:00 мск.

Отметим, на групповом этапе Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» (1 ноября текущего года), туринским «Ювентусом» (6-го ноября) и «Байером» из Леверкузена (26 ноября).