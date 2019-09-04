Нью-Йорк, США, , 12:47 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев, ранее вышедший в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке, дал свой комментарий по поводу роста его рейтинга в Ассоциации теннисистов-профессионалов и попадание в результате этого на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне. Слова теннисиста приводит 4 сентября пресс-служба US Open.

По словам российского спортсмена, перед началом турнира он концентрировался только на нем, однако верил, что сможет квалифицироваться на Итоговый турнир, хотя на тот момент занимал только 8-е или 9-е место в рейтинге АТР.

Также теннисист отметил, что то, что он через четыре недели смог квалифицироваться на Итоговый турнир, показывает насколько удачно для него складывается нынешний год и приносит результат проделанная им работа.

«Но я не хочу останавливаться. Надеюсь, я смогу быть там одним из фаворитов», — заявил Даниио Медведев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Даниил Медведев переиграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку в мачте четвертьфинала на турнире US Open, проходящем в Нью-Йорке. Этот успех стал первым в карьере российского теннисиста и позволил ему стать четвертой ракеткой мира.