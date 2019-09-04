Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сразится с «Мордовией» (Саранск). Матч состоится в рамках 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба донской команды 4 сентября.

«Прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России. По его результатам, жёлто-синие померятся силами с «Мордовией», которая выступает в ФНЛ», — уточнили в пресс-службе жёлто-синих.

В случае победы подопечные Валерия Карпина сразятся с победителем пары КАМАЗ (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва).

Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Точная дата встреч будет определена позднее.