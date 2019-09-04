Лондон, , 11:48 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Челси» показал свой третий комплект игровой формы, в которой его футболисты будут играть в нынешнем сезоне. Фото новой формы размещено 4 сентября в официальном Twitter лондонской команды.

«Вдохновлённая 90-ми годами, футболка украшена цветами самых незабываемых полос, а также логотипом Nike Futura, отражающим культовые комплекты форм прошлого», — говорится в прикрепленном к фото третьего комплекта новой формы «Челси» сообщении.

Отметим, в минувшем сезоне лондонский «Челси» финишировал на третьем месте в английской Премьер-лиге (АПЛ). В настоящее время команды занимает в турнирной таблице нынешнего сезона одиннадцатое место.