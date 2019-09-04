Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Китайская теннисистка Ван Цян прокомментировала своё поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке, от американки Серены Уильямс. Слова спортсменки 4 сентября приводит пресс-служба турнира.

«Я не могла справиться с такой мощью. Это чересчур для меня», — заявила Ван Цян, добавив, что её поразила сила американской спортсменки, и что ей нужно укреплять мышцы для подобных противостояний.

Также китайская спортсменка отметила, что ей пришлось играть на крупнейшей в мире арене, что также был для неё непросто. Кроме этого, китаянка позитивно рассматривает свое выступление в течение последних двух недель, если не рассматривать проигрыш в последнем матче с Уильямс.

«Мы уже поговорили с тренером и с позитивом смотрим в будущее», — заключила Ван Цян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение с разгромным счетом китайской спортсменке Ван Цян в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open).