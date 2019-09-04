Владивосток, , 11:19 — REGNUM Владивосток вполне возможно в 2036 году можно рассматривать как одного из кандидатов на проведение Олимпийских игр, заявил на V ВЭФ президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это притом, что строить спортивную инфраструктуру надо уже начинать сейчас.

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Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков считает, что столица Дальнего Востока вполне может подходить для Олимпийских игр.

«До заявочного периода 2025 года, если говорим про Игры-2032, Владивостоку нужно обрести необходимую спортивную инфраструктуру, чтобы соответствовать. Но учитывая интерес к спорту, который растёт в нашей стране, думаю, что наличие крупных спортивных объектов во Владивостоке могло бы способствовать продвижению подобной заявки.

Учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять», — сказал в интервью РИА Новости Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивная тема, наряду с экономическими вопросами, широко обсуждается в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Так, на полях форума открылся российско-японский дом сумо, пройдут соревнования самбистов, дзюдоистов.