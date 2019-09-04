Колумбус, США, , 10:58 — REGNUM Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. Его слова 4 сентября приводит «Чемпионат».

»Я в бешенстве. Да, я в бешенстве», — заявил Торторелла, добавив, что он зол на своих игроков, на организацию и на город.

Также он отметил, что он очень уважает ушедших российских хоккеистов, однако считает, что с их стороны не нужно говорить, что они ушли в другой клуб ради победы, так как выигрывать нужно было в «Коламбусе», а потому ему в таких заявлениях видится высокомерие.

«Я желаю ушедшим только лучшего, но я взбешён тем, что они покинули «Коламбус», потому что думаю, что у нас действительно хорошая команда», — заключил Джон Торторелла.

Отметим, ранее перешедшие по итогам сезона 2018/19 в статус свободных агентов голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин ушли из клуба. Бобровский перешел в состав команды «Флорида Пантерз», Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».