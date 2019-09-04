Барселона, Испания, , 10:39 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сделал все возможное для того, чтобы вернуться в состав «Барселона», считает уругвайский нападающий каталонской команды Луис Суарес, его слова приводит 4 сентября AS.

«Сейчас он сделал всё, чтобы вернуться», — заявил 32-летний уругваец, отметив, что они с Неймаром часто разговаривали обо всём, и что в настоящее время у бразильца непростые времена.

Напомним, ранее стало известно, что сделка по переходу Неймара в состав «Барселоны» сорвалась.

Отметим, в минувшем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 28 матчах и отметился в них 23 голами и 13 результативными передачами. Его текущий контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

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