Кемерово, 4 сентября 2019, 10:29 — REGNUM Главный тренер мужской волейбольной России Томас Саммельвуо покинул пост главного наставника команды «Кузсбасс», сообщает 4 сентября пресс-служба кемеровского клуба.
Также сообщается, что финский специалист расторг соглашение с кемеровской командой, рассчитанное до окончания сезона 2021/22, по собственной инициативе.
«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Туомаса Саммельвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы «Кузбасса».
Отметим, Томас Саммельвуо стал главным тренером кемеровского «Кузбасса» летом 2016 года и под его руководством клуб стал вторым в Кубке России, впервые в своей истории выиграл чемпионат России, а также дебютировал на Кубке ЕКВ, где дошел до полуфинала.