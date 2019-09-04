Ухань, Китай, , 10:01 — REGNUM Соперником мужской сборной команды России по баскетболу в третьем матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) нынешнего года, проходящего в Китае, станет сборная Аргентины.

При этом ранее обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий круг соревнований, выиграв по две первые игры группового этапа.

Напомним, третья игра группового этапа состоится 4 сентября в Ухане и начнется в 15:30 мск.

Отметим, ранее мужская сборная России обыграла в первом матче группового этапа ЧМ-2019 сборные команду Нигерии со счетом 82:77 и в матче второго этапа — сборную Южной Кореи со счетом 87:73. Сборная Аргентины также ранее переиграла в первом матче группового этапа ЧМ корейцев (95:69), а во втором — нигерийцев (94:81).