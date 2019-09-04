Марсель, Франция, , 09:50 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» приобрел полузащитника и капитана команды «Нант» Валентина Ронжье, сообщает 4 сентября пресс-служба марсельского клуба.

Также сообщается, что «Марсель» смог получить в свой состав 24-летнего футболиста после закрытия летнего трансферного окна, воспользовавшись правилом «джокера». Последнее существует во Франции и согласно ему, местные клубы могут сделать один дополнительный трансфер в период с сентября по октябрь.

При этом сумма трансфера за переход футболиста не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, она составила примерно 13 млн евро.

Отметим, Валентин Ронжье играл за «Нант» с 2014 года и провел за это время в составе клуба 135 матчей, отметившись в них 10 мячами (1 — с пенальти) и 13 голевыми передачами.