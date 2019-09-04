Милан, Италия, , 09:43 — REGNUM Чилийский нападающий миланского футбольного клуба «Интер» Алексис Санчес рассказал, почему он решил перейти в состав своей нынешней команды. Его слова 4 сентября приводит Sky Sports.

По словам 30-летнего футболиста, он просто хочет сделать всё возможное для себя, для команды и для её болельщиков.

«Мы можем говорить о чемпионате, я здесь, чтобы что-то выиграть», — заявил Санчес.

Также он отметил, что команда уже восемь лет не выигрывала никаких трофеев, однако имеет для этого всё.

Отметим, права на Алексиса Санчеса принадлежат команде «Манчестер Юнайтед», в которую футболист перешел в 2018 году. Игрок будет выступать за «Интер» на правах аренды сроком на один сезон.