Барселона, Испания, , 09:34 — REGNUM Бывший французский защитник футбольного клуба «Барселона» Эммануэль Петти считает принципиальной позицию другого французского нападающего каталонской команды Усмана Дембеле, который ранее отказался стать частью сделки по переходу в «Барселону» бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, что исключило переход последнего в «Барселону». Его слова приводит 4 сентября L`Equipe.

Неймар Psg.fr

«Я действительно ценю, что кто-то на этот раз остановился перед Неймаром, чтобы сказать: «Нет, я не хочу, я не хочу кланяться твоей воле, я не буду преклонять перед тобой колени», — заявил Петти, также он добавил, что очень и очень доволен реакцией Дембеле в данном вопросе.

Кроме этого, футболист подчеркнул, что он рад, что Усман Дембеле этим своим поступком символически встал перед 28-летним бразильцем и сказал ему, что тот останется в составе «ПСЖ» и перестанет всех раздражать собою.

Отметим, ранее, во время летнего трансферного окна текущего года, Неймар заявил о своем желании перейти из «ПСЖ» в «Барселону». Парижский клуб был готов отпустить своего бразильского форварда в каталонский клуб, однако взамен рассчитывал получить в свой состав Усмана Дембеле. После отказа последнего от перехода сделка сорвалась, и «ПСЖ» заявил, что теперь будет продавать Неймара не менее чем за 300 млн евро.