Ньон, Швейцария, , 09:10 — REGNUM Голландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк стал самым быстрым футболистом в Лиге чемпионов (ЛЧ) УЕФА в сезоне 2018/19, сообщает 4 сентября Squaka.

По данным источника, 28-летний футболист смог развить самую высокую на турнире скорость, которая составила 34,5 км/ч, когда возвращался на свою половину поля после выполненного им углового в матче полуфинала ЛЧ сезона 2018/19 с командой «Барселона».

Вторым по данному показателю стал немецкий полузащитник команды «Манчестер Сити» Лерой Сане, развивший в матче с командой «Хоффенхайм» скорость 34,4 км/ч. Третьим стал его одноклубник Кайл Уокер, развивший скорость 34,2 км/ч в матче ЛЧ с командой «Тоттенхэм Спур».

Отметим, ранее Вирджил ван Дейк также был признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона, опередив аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.