Нью-Йорк, США, , 08:52 — REGNUM Болгарский теннисист Григор Димитров сенсационно обыграл третью ракетку мира — швейцарца Доминика Федерера в четвертьфинальном матче на Открытом чемпионате США (US Open), проходящем в Нью-Йорке.

Болгарский спортсмен обыграл именитого соперника в четырех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Матч продолжался 3 часа 12 минут. За это время победитель, являющийся 78-м в рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 6 раз подал навылет, 7 раз ошибся при подаче и реализовал 5 из 15 возможных брейков. Его оппонент за это же время также подал навылет 6 раз, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 4 из 14 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Григора Димитрова в полуфинале турнира US Open станет российский теннисист Даниил Медведев, который ранее переиграл в другом матче четвертьфинала ещё одного представителю Швейцарии — Стэна Вавринку, и впервые в своей карьере вышел в полуфинал данного турнира.