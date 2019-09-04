Глазго, Великобритания, , 08:40 — REGNUM Футбольный клуб из Глазго «Рейнджерс» пожизненно запретил одному из своих болельщиков посещать домашние игры со своим участием, сообщает 4 сентября The Sun.

По данным источника, фанат «Рейнджерс» получил такой запрет за насмешки над покойной сестрой капитана команды «Селтик» Скотти Брауна после первого матча в сезоне Дерби Старой Фирмы (Old Firm Derby), который состоялся 2 сентября и в котором «Рейнджерс» уступили со счётом 2:0.

После игры раздосадованный проигрышем фанат «Рейнджерс» дождался выхода капитана «Селтика» со стадиона, после чего стал кричать ему: «Как твоя сестра?». При этом сестра спортсмена скончалась ещё в 2008 году из-за рака кожи.

Затем полиция оттеснила Скотта Брауна от болельщика, а в «Рейнжерс» заявили о пожизненном запрете для оскорбившего память покойной болельщика на посещение домашних матчей команды.

Отметим, противостояние команд из Глазго «Рейнджерс» и «Селтикс» является одним из самых принципиальных в Европе.