Алма-Ата, Казахстан, 4 сентября 2019, 08:37 — REGNUM Спортсменка из Киргизии Ксения Палкина в парном разряде выиграла международный турнир по теннису в Алма-Ате, сообщает 4 сентября издание «Sport АКИpress».
Теннисистка выступила совместно с Софией Шапатовой из Грузии — пара одержала четыре победы подряд. В одиночном разряде Палкина во втором туре уступила Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана.
Отметим, международный турнир по теннису W25 Almaty проходил с 26 августа по 1 сентября в Алма-Ате. В одиночном разряде соревнования выиграла Акгуль Аманмурадова.
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