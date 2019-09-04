Алма-Ата, Казахстан, , 08:37 — REGNUM Спортсменка из Киргизии Ксения Палкина в парном разряде выиграла международный турнир по теннису в Алма-Ате, сообщает 4 сентября издание «Sport АКИpress».

Теннисистка выступила совместно с Софией Шапатовой из Грузии — пара одержала четыре победы подряд. В одиночном разряде Палкина во втором туре уступила Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана.

Отметим, международный турнир по теннису W25 Almaty проходил с 26 августа по 1 сентября в Алма-Ате. В одиночном разряде соревнования выиграла Акгуль Аманмурадова.

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