Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» сформировал заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает 4 сентября пресс-служба «сине-бело-голубых».

В стартовый состав (состав А) заявки «Зенита» для участия в групповом этапе ЛЧ вошли:

нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Себастьян Дриусс и Малком;

полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин и Олег Шатов;

защитники: Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Игорь Смольников и Ярослав Ракицкий;

голкиперы: Андрей Васютин, Михаил Кержаков и Андрей Лунев.

В качестве запасных (состав В) заявлены: Илья Воробьев, Никита Гойло, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Николай Рыбиков и Данила Прохин.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА санкт-петербургский «Зенит сыграет с клубами «Лион», «РБ Лейпциг» и лиссабонской командой «Бенфика».