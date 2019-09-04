Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение с разгромным счетом китайской спортсменке Ван Цян в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Уильямс легко одолела соперницу в двух сетах со счетом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 45 минут. За это время американка один раз подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать все 5 возможных брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной отрезок ни разу не подала навылет, не получила ни одной возможности взять брейк-пойнт и совершила одну ошибку при подаче.

Отметим, соперницей Серены Уильямс в полуфинале US Open станет украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее также в двух сетах обыграла представительницу Британии Йоханну Конту.