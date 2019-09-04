Лас-Вегас, США, 4 сентября 2019, 08:01 — REGNUM Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг подписала контракт с промушном Bellator. Об это 4 сентября сообщил глава Bellator Скотт Кокер на своей странице в Twitter.
«С гордостью сообщаю, что Bellator подписал с Крис Сайборг крупнейший контракт в истории женского ММА», — написал Кокер.
Также он поздравил в своем сообщении Сайборг с её вхождением «в семью» Bellator.
Отметим, ранее глава UFC Дана Уайт сообщил об отстранении и расторжении контракта с Сайборг по причине нежелания последней участвовать в бою с нынешней чемпионкой UFC в полулёгком весе бразильянкой Амандой Нуьес. На счету Крис Сайборг 20 побед (17 — досрочно) при двух поражениях в ММА.