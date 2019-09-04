Париж, , 07:54 — REGNUM Итальянский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Марко Верратти призвал останавливать матчи при случаях проявления на них расизма, его мнение по этому поводу приводит 4 сентября Rai Sport.

Свое мнение на эту тему футболист высказал, комментируя инцидент с бельгийским нападающим миланского клуба «Интер» Ромелу Лукаку, который был подвергнут расистским оскорблениям во время матча второго тура итальянской Серии А его клуба с командой «Кальяри».

"Нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем», — заявил Верратти.

Также игрок отметил, что он понимает, что это серьёзный шаг, однако он необходим, иначе на каждом матче будет присутствовать по нескольку такого рода глупцов.

Кроме этого, Марко Верратти подчеркнул, что считает верным призыв Лукаку к другим футболистам высказываться на данную тему.

Отметим, ранее, 1 сентября, во время матча второго тура итальянской Серии А между клубами «Интер» и «Кальяри» фанаты «Кальяри» начали изображать обезьян, когда Ромелу Лукаку исполнял на 72-й минуте матча пенальти, назначенный в ворота «Кальяри». Форвард, в свою очередь, никак не отреагировал на это и забил мяч в ворота «Кальяри».