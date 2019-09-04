Милан, Италия, , 07:39 — REGNUM Футбольный миланский клуб «Интер» намерен заполучить в свой состав датского хавбека лондонской команды «Тоттенхэм» Кристиана Эриксена, сообщает 4 сентября Daily Express.

При этом отмечается, что главным претендентом на 27-летнего футболиста остается клуб «Манчестер Юнайтед», а также сообщается, что заинтересованный в приобретении игрока мадридский «Реал», скорее всего, выбыл из борьбы.

Кроме этого, по данным источника, ожидается, что «МЮ» попытается приобрести датчанина во время зимнего трансферного окна, однако в это время манчестерской команде придется конкурировать в этом вопросе с таким серьёзным оппонентом как «Милан».

Отметим, Кристиан Эриксен перешёл в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 млн евро. Всего футболист за это время сыграл за клуб 279 матчей в которых отметился 66 мячами и 86 результативными передачами. Его текущий контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.