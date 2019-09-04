Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье сравнил своё участие в предстоящем поединке с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым с фильмом о боксере Рокки Больбоа. Такое мнение он высказал 4 сентября в интервью на Youtube-канале BT-Sport.

Лас-Вегас, США, , 07:31 — REGNUM «Да, этот бой — словно фильм о Рокки Бальбоа. Я выйду на бой с чемпионом, который никогда не проигрывал, и, возможно, никогда не проигрывал даже одного раунда», — заявил Дастин Порье.

Также он подчеркнул, что он готов к полному бою, в котором нужно будет выдерживать темп в течение всех 25 минут.

Кроме этого, Порье отметил, что перед поединком с Нурмагомедовым он провел самый тяжелый в жизни тренировочный лагерь и находится в лучшей за всю карьеру форме.

Отметим, бой между бойцами смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.