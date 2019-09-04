Нью-Йорк, США, , 07:03 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев переиграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку в мачте четвертьфинала на Открытом чемпионате США (US Open, проходящем в Нью-Йорке.

Российский спортсмен одолел швейцарца в четырех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Медведев 11 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и четырежды смог взять подачу противника. Вавринка за это же время подал навылет 10 раз, 4 раза ошибся при подаче и смог реализовать 2 брейк-пойнта.

При этом после матча российский спортсмен признался, что он из-за сильной боли в бедре принял обезболивающее во время матча, которое подействовало только в конце матча.

Счет личных встреч теннисистов по итогам встречи стал 2:0 в пользу Медведева.

Отметим, это первый в карьере Даниила Медведева в полуфинал US Open, кроме этого спортсмен стал первым российским теннисистом с 2010 года, который смог добиться такого достижения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 31 августа, российский теннисист на турнире US Open вырвал полотенце из рук болбоя и показал неприличный жест освиставшей его публике во время матча с испанцем Фелисиано Лопесом, за что был позднее оштрафован.