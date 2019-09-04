Казань, , 05:46 — REGNUM ГКУ «Главинвестстрой РТ» за бюджетный счёт закупит на сумму свыше 111,3 млн рублей оборудование «в рамках реализации комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России». Торги пройдут 10 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый этап поставки — в течение 53 календарных дня с даты заключения контракта, второй этап включает в себя сертификацию и должен быть проведён за десять дней. Всё запрашиваемое оборудование победитель должен поставить до 1 декабря 2019 года. Начальная цена лота — 111 397 702,77 рубля. Источник финансирования — республиканский бюджет.

Оборудование планируется поставить для тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо» в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района и тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. В списке — комплекты оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек, лёгкой атлетики и занятий воркаутом. На казанском объекте также предусмотрено проведение сертификации футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетической инфраструктуры.

Напомним, Казань была одним из городов, где прошли матчи чемпионата в 2018 году. Во время всех шести матчей столицу Татарии посетили свыше 100 тыс. иностранных туристов. А на матчах были более 254 тыс. зрителей. Для игр использовалась в основном инфраструктура Универсиады-2013, но без дополнительных вложений не обошлось.