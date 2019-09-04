Осло, , 02:23 — REGNUM Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд скончался на 50-м году жизни, сообщает tv2.no.

Ханевольд умер 3 сентября в Аскере (Норвегия) в своём доме. Причины его смерти не названы.

Комментируя кончину Ханевольда, президент Федерации биатлона Норвегии Арне Хортен сказал, что биатлон потерял «одного из величайших спортсменов».

Напомним, Ханевольд — пятикратный чемпион мира по биатлону. Впервые получил этот титул в 1995 г. Первую золотую медаль на Зимних Олимпийских играх завоевал в 1998 г.