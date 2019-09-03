Тюмень, , 19:15 — REGNUM 3 сентября на стадионе «Геолог» в Тюмени в рамках 4-го раунда Кубка России сезона 2019/20 между коллективами «Тюмень» и «Енисей». Основное время противостояния завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный мяч на 82-й минуте забил арендованный из «Урала» 24-летний российский полузащитник Александр Ломакин — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 12-м в составе «Енисея». Ранее Ломакин уже выступал за красноярский клуб.

Статистика матча («Тюмень»/»Енисей»)

Удары 7/4

Удары в створ 2/1

Владение 41/59%

Угловые 4/5

Стартовые составы на матч:

«Тюмень»: Граб, Полюткин, Кацалапов, Фомин, Теленков, Мельников, Карпов, Яковлев, Логуа, Семейкин, Субботин.

Запас: Вамбольт, Бурнаш, Маргиев, Бирюков, Рагулкин (↑), Бем, Докучаев, Лудяков, Бардибахин, Газданов (↑), Щербак.

«Енисей»: Филиппов, Мальдзиков, Семакин, Ланин, Матвиенко, Ломакин, Долгов, Ужгин, Клещенко, Песиков, Ганус.

Запас: Опарин, Гасанов, Бугаев, Савичев (↑), Иванов, Рожков, Зотов (↑), Хубулов, Харитонов, Саркисов (↑), Руднев, Раздорских.

Забитые мячи: Ломакин 82 — 0:1.