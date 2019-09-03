Бишкек, , 12:18 — REGNUM Сборная Киргизии приняла участие во Всемирных играх боевых искусств, проходивших в городе Чхунджу в Южной Корее, пишет «24.kg».

Киргизстанским спортсменам удалось завоевать по две золотых, серебряных и бронзовых медали в состязаниях по борьбе алыш. В результате чего сборная победила в общекомандном зачете.

Первое место досталось Нагире Сарбашовой и Шаршеналы уулу Мадаминбеку, второе — Бактыяр кызы Нурзат и Камолиддину Абдурахимову, а третье — Элзаде Момунжановой и Элдияру Сексенбеву.