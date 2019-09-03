Владивосток, , 11:18 — REGNUM Турнир по кёрлингу Roscongress Cup для участников Восточного экономического форума пройдёт 4 сентября во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В команды непрофессионалов — участников ВЭФ добавят лидеров сборной России — Александра Еремина и Анастасию Москалеву, Маргариту Фомину и Алексея Стукальского, которые проведут мастер-класс.

«Турнир пройдёт в связке с этапом мирового тура WCT Pacific Ocean Cup, который состоится 3−5 сентября во Владивостоке. Александр Еремин и Анастасия Москалева сыграют за команду Россия-1, Маргарита Фомина и Алексей Стукальский — за Россию-2. Во Владивостоке также сыграют сборные Японии, Китая, Южной Кореи и Австралии», — пояснили организаторы игр.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен построить во Владивостоке кёрлинг-центр. О реализации проекта будут говорить в рамках Восточного экономического форума.