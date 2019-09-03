Мельбурн, Австралия, , 10:27 — REGNUM В австралийском Мельбурне откроют крупнейшую киберспортивную арену в стране, площадь которой составит 2,7 кв. км. Об этом 3 сентября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1168775641711468544

Зона под названием Fortress Melbourne будет расположена на цокольном этаже торгового центра Emporium Melbourne. Ожидается, что она будет открыта в 2020 году. На её территории будут расположены залы для соревнований, зоны для настольных игр, ресторан, два бара и большой зал на 200 сидячих мест. Всего в Fortress Melbourne будет установлено 160 ПК и множество консолей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что осенью 2019 года в России пройдет Открытый Кубок России по киберспорту 2019. Участники будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale.

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