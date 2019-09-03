Льеж, Бельгия, , 10:05 — REGNUM Пилот автогоночного чемпионата «Формула-2» Хуан Мануэль Корреа остается в отделении реанимации и интенсивной терапии посла аварии, стоившей жизни французскому гонщику Антуану Юберу, передает канал n-tv.

Как заявило консультационное агентство пилота RTD, состояние американского пилота остается «стабильным». Корреа находится в госпитале бельгийского города Льеж.

«Врачи решили оставить его на некоторое время, чтобы провести дополнительное обследование и контролировать его травмы и состояние», — сказано в заявлении.

1 сентября Корреа перенес четырехчасовую операцию на обеих ногах, пострадавших от переломов. Также поврежден позвоночник пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа во время гонки на трассе «Спа-Франкоршам» болид Корреа на полной скорости врезался в машину 22-летнего Юбера, вылетевшую на трассу боком после удара о стену. Юбер скончался в тот же день в госпитале.

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