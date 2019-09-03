Черкесск, , 09:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии может появиться центр бокса, который станет филиалом школы бокса Константина Цзю. О своих намерениях открыть такую школу чемпион СССР и Европы, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов, заявил на встрече с главой республики Рашидом Темрезовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

Прославленный спортсмен побывал в Карачаево-Черкесии на открытии матчевой встречи между командами Российского спортивного студенческого союза и сборной СКФО по боксу. Она была посвящена памяти защитников перевала Кавказа.

В рамках поездки в республику Костя Цзю дал мастер-класс для молодых боксеров Карачаево-Черкесии. Он также пообещал провести стажировку для тренеров из республики по боксу и фитнес-боксу на базе своей спортивной школы.

Напомним, первая школа бокса Кости Цзю открылась 10 лет назад в Москве. Она стала началом большого проекта, который распростряняется и на другие субъекты РФ.