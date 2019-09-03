Владивосток, , 08:05 — REGNUM В рамках юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке состоится забег в поддержку редких диких животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Забег пройдёт на дистанции 1 и 5 км. Старт марафона возглавит министр спорта РФ Павел Колобков. Пройдёт забег по территории Приморского океанариума на острове Русский.

Мероприятие состоится 5 сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», призванного увеличить к 2024 году количество россиян, систематически занимающихся спортов, до 55%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский состоится юбилейный Восточный экономический форум. Разнообразна не только деловая программа саммита, но и культурная и спортивная. Так специально к ВЭФ во Владивосток привезли легендарную картину «Опять двойка». На торжественном приёме для участников и гостей форума споет Григорий Лепс.

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В V Восточном экономическом форуме примет участие президент РФ Владимир Путин, который прибудет в дальневосточную столицу 4 сентября.