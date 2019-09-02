Милан, Италия, , 16:51 — REGNUM Мэр Милана Джузеппе Сала призвал руководителей городских футбольных клубов «Милан» и «Интер» определиться с проектом строительства нового стадиона, передает Affari Italiani в понедельник, 2 сентября.

Следует прекратить изучение все новых вариантов и остановиться на одном из них, полагает Сала.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным стоимость строительства нового стадиона составит 1,2 млрд евро, оба городских клуба привлекут к проекту частные инвестиции, а стадион будет построен в том же районе, где располагается действующий — «Сан-Сиро».

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