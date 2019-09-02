Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Новость о желании популярного комментатора «Матч-ТВ» Георгия Черданцева постричься наголо в случае победы футбольного клуба «Ростов» в чемпионате России интернет-пользователи раскритиковали. Подписчики телеведущего считают, что после такого заявления удача отвернётся от подопечных Валерия Карпина.

«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что если «Ростов» станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», — написал Черданцев в своём микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/cherdantsev/status/1167831115983462400

ИА REGNUM напоминает, что жёлто-синие одержали победу на выезде. Матч со столичным «Локомотивом» завершился со счётом 2:1 в пользу ростовского клуба.