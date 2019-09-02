Краснодар, , 15:58 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Об этом 2 сентября сообщается на сайте клуба.

Клуб подписал соглашение с 33-летним португальским полузащитником до конца сезона. В настоящий момент все детали перехода игрока согласованы.

Отмечается, что Фернандеш прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Он перешел в краснодарский клуб в статусе свободного агента.

Напомним, с 2014 по 2019 года Фернандеш играл за московский «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России (2018) и трижды выиграл Кубок России (2015, 2017, 2019).

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