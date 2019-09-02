Сьон, , 15:48 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия стал игроком швейцарского «Сьона». Об этом 2 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что в новой команде Думбия будет играть под 88-м номером.

Напомним, с 2018 года Думбия выступал за «Жирону», которая расторгла с ним контракт в августе 2019 года. Сообщалось, что он может перейти в «Интер».

С 2010 по 2015 год Думбия играл за ЦСКА. За «армейцев» он провёл около 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.

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