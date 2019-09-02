Цюрих, Швейцария, , 15:33 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера года. Об этом 2 сентября сообщается на сайте организации.

В список претендентов вошли главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и рулевой «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Отметим, что церемония вручения наград состоится в Милане 23 сентября.

Напомним, в 2018 году лучшим тренером мира по версии ФИФА был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

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