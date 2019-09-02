Цюрих, Швейцария, , 15:07 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока года. Об этом 2 сентября сообщается на сайте организации.

В список претендентов вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отметим, что церемония вручения наград состоится 23 сентября в Милане.

Напомним, в 2018 году лучшим футболистом мира, по версии ФИФА, был признан полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

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