Цюрих, Швейцария, 2 сентября 2019, 15:07 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока года. Об этом 2 сентября сообщается на сайте организации.
В список претендентов вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Отметим, что церемония вручения наград состоится 23 сентября в Милане.
Напомним, в 2018 году лучшим футболистом мира, по версии ФИФА, был признан полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
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