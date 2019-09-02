Севилья, Испания, , 14:52 — REGNUM Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Севилью». Об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что «Севилья» заплатила компенсацию в размере €8 млн за 31-летнего нападающего, известного по прозвищу Чичарито.

Напомним, в 2017 году Эрнандес перешёл в «Вест Хэм» из «Байера» за €17,8 млн. Ранее он играл за такие клубы, как «Гвадалахара», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В составе сборной Мексики Эрнандес сыграл 108 матчей, в которых забил 51 гол.

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