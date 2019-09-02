Турин, Италия, , 13:48 — REGNUM Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока чемпионата Италии. Об этом сообщает Marca.

Криштиану Роналду (cc) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Отмечается, что Роналду оказался единственным из награждённых, кто не стал носить значок, чтобы не ставить себя выше партнёров по «Ювентусу».

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Серия А вручила специальные значки лучшим футболистам.

В частности, были награждены Самир Ханданович (лучший голкипер), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник), Фабио Квальярелла (лучший нападающий), Николо Дзаньоло (лучший молодой игрок), и Криштиану Роналду (лучший игрок).

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