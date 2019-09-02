Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Четырехкратная Олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс поделилась со своими поклонниками первым после родов снимком своей дочери, соответствующий снимок был размещен 1 сентября на ее странице в социальной сети Instagram.

Серена Уильямс (сс) Tatiana

Публикация была приурочена ко второму году рождения ребенка, по словам прославленной теннисистки, рождение дочери стало главным ее достижением в жизни.

«Последние два года стали моим самым главным достижением», — подписала фотографию спортсменка, вероятно желая подчеркнуть, что роль матери для нее ценнее спортивных достижений.

Напомним, Серена Уильямс младшая сестра другой, не менее знаменитой теннисистки Винус Уильямс, также становившейся Олимпийской чемпионкой четыре раза. Также обе сестры удостаивались титула первой ракетки мира.

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