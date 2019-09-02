Гельзенкирхен, Германия, , 13:14 — REGNUM Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Шахтёр». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джалуки Ди Марцио.

Отмечается, что трансфер может состояться 2 сентября, в последний день трансферного окна. Ранее Коноплянка пропустил предсезонную подготовку из-за поиска нового клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Бешикташ», «Сампдория» и «Рома».

Читайте также: Коноплянка может перейти в «Сампдорию»